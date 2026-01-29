２１日、山東省青島市即墨区にある海爾青島浄水互聯工場。（ドローンから、青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島1月29日】スイス・ダボスで開かれていた世界経済フォーラム（WEF）はこのほど、スマート製造とデジタル化の最先端を代表する「ライトハウス（灯台）工場」の最新リストを発表した。中国山東省青島市にある家電大手・海爾集団（ハイアール）傘下の海爾青島浄水互聯工場（コネクテッドファクトリー）が、人工知能（