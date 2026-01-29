Snow Manの佐久間大介さんが29日、「レゴ®どうぶつシリーズ キャンペーン発表会」に登壇しました。 【写真を見る】【 Snow Man・佐久間大介 】起用理由は「メンバーを大切にしているところ」突然のアクシデントにもダンスで鍛えた体幹で華麗に対応佐久間さんは、「レゴ®クリエイティブフレンド」に就任しており、レゴ®ブロックにあまり触れたことのない子どもたちに寄り添い、「お友だち」のような存在