訓練中のヘリコプターが漁港の敷地に緊急着陸です。きのう午後7時半ごろ、北海道森町にある漁港の敷地にヘリコプター1機が緊急着陸しました。ヘリコプターには50代の男性操縦士のほか、4人の操縦士が乗っていましたが、全員、けがはありません。東京の運航会社によりますと、ヘリコプターは夜間飛行の訓練中で、ニセコ町から函館空港に向かう途中で燃料の計器に異常が発生したということです。