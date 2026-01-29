北京を訪問中のイギリスのスターマー首相はきょう、習近平国家主席と会談します。イギリスの首相が中国を訪問するのは8年ぶりで、関係改善をはかる狙いがあります。スターマー首相は先ほど、北京の人民大会堂に到着。このあと習近平国家主席との会談が行われます。中国外務省の報道官は「今回の訪問を機に、政治的相互信頼を増進したい」と述べ、関係改善に強い意欲を示しています。中国とイギリスは香港への対応などをめぐり関係