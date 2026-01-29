米国、カナダ、メキシコで共催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕まで、半年を切った。けが人が続出していた日本代表のセンターバック（ＣＢ）は、伊藤と高井が実戦復帰。１年以上試合出場がない冨安も、新天地でベンチ入りした。新戦力も台頭し、競争は激しさを増している。（星聡）「Ｗ杯に間に合うと思っている」昨年１１月、外国人記者から冨安について聞かれた森保監督は、「Ｗ杯に間に合うと思っている。優勝に