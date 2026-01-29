お笑いコンビ・とんねるずが、大規模ライブを開催する可能性が浮上している。27日に木梨憲武が、自身のインスタグラムで相方の石橋貴明から連絡があったことを報告。そして、「『来年、最後の？ライブやるんでスケジュールよろしく！！』と。オっトっトっトっ！！武道館からの・・・ラスト？ライブだ～！！いつだ！どこだ、それはオイオイ～～！！！チケットヤバいか？国立なら大丈夫か！」と、新たなライ