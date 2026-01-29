富山県内は、きょう夕方からあす昼前にかけて大雪となるところがある見込みです。大雪による交通障害などに警戒してください。北陸地方の上空には強い寒気が流れ込み、県内では大雪となるところがある見込みです。あす午前6時までの24時間に降ると予想される雪の量は、いずれも多いところで、平野部で40センチ、山間部で70センチとなっています。予想より寒気が強まった場合などは、警報級の大雪となる恐れもあります。きょう夕方