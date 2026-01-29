置き場に悩みがちな掃除道具。省スペースで保管したいなら、ダイソーにぴったりの商品があります！小ぶりで扱いやすく、部屋の隅っこのゴミまで集めやすい工夫あり。使い終わったら一体化してコンパクトに収納できる設計だから、壁際やちょっとした隙間に置いておけます。日常使いにちょうどいい便利さです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：収納便利ほうきちりとりセット価格：￥550（税込）サイズ（約）：80cm販売ショ