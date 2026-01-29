3年前、名古屋市中区のマンションで男性を殺害し、貴金属など7500万円相当を奪った罪などに問われている女は、裁判で強盗殺人の罪について否認しました。名古屋市北区の無職・内田明日香被告(32)は3年前、中区新栄のマンションで貴金属買取店の店長・阿部光一さん(当時42)の首を絞めて殺害し、遺体をクローゼットに隠したうえ、現金や貴金属あわせて7500万円相当を奪った強盗殺人と死体遺棄の罪に問われています。29日