整理収納アドバイザーの徳田かなです。「片づけが続かない」「やってもすぐ散らかる」そんなお悩みを聞くことがよくあります。でも実は、片づけがうまくいかない原因は、性格に合わない片付け方を選んでいるだけというケースがとても多いのです。几帳面さんがずぼらさん向けの方法を真似したり、ずぼらさんが几帳面な収納を目指したりすると、どうしても無理が出てしまいます。まずは、あなたの片付けタイプを知ることから始めてみ