補給艦「ましゅう」が警戒監視に奔走防衛省・統合幕僚監部は2026年1月26日、沖縄県の宮古島沖で中国海軍の艦艇を確認したと発表し、当該艦艇の写真を公開しました。【画像】怪しすぎる外観..これが出現した中国海軍の艦艇です今回確認されたのは、中国海軍のドンディアオ級情報収集艦（艦番号791）です。1月24日正午頃に宮古島の北東120kmの海域に出現し、宮古海峡を通過して太平洋に向けて航行したとしています。ドンディア