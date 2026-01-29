KDDIと沖縄セルラーは、衛星通信サービス「au Starlink Direct」の国内接続エリアが約2倍に拡大したと発表した。日本国土と領海（海岸線から12海里）に加えて、新たに接続水域（海岸線から24海里）などの海域が通信範囲に含まれる。 左：拡大前右：拡大後 au Starlink Directは、Starlink衛星とスマートフォンの直接通信に対応する衛星通信サービス。メッセージ送受信や位置情報共有、