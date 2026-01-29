ソフトバンクは28日、ワイモバイルオンラインストアで「iPhone 16」（128GB）の端末購入サポートプログラム「新トクするサポート（A）」の1～24回の支払額を変更した。 他社からのMNPで料金プラン「シンプル3 M/L」を契約し、端末購入プログラム「新トクするサポート（A）」を利用した場合、1～24回の支払い総額は1万9940円となる。 27日までは、同条件で5万3760円だった。25カ月目