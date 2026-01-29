これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、積雪の多い地域になだれ注意報、上・中越に大雪・着雪注意報、沿岸部に波浪注意報、佐渡にはあわせて風雪注意報が発表されています。 ◆29日(木)これからの天気 雪が降り、カミナリが鳴るところもあるでしょう。 降水確率は高くなっています。 ◆29日(木)の予想最高気温 最高気温は、-1～4℃の予想です。 昨日と同じくらいのところ