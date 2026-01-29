２月１日から沖縄県で始まる春のキャンプを前に、ＷＢＣに選ばれた２人の投手が沖縄入りし、大会への意気込みを語りました。２月１日から沖縄県名護市で始まる春のキャンプを前に２８日、今シーズンから選手会長となる清宮幸太郎選手らファイターズの主力選手たちが沖縄入りし、自主トレーニングに合流しました。２８日に合流した選手の中には、５シーズンぶりにファイターズに復帰した西川遥輝選手