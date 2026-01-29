サノーはメジャー通算164発の実績を引き下げ、活躍が期待されている(C)Getty Images中日の新外国人ミゲル・サノーが1月28日、母国のドミニカ共和国から中部国際空港に来日した。サノーはドミニカ共和国出身で、現在32歳、右の大砲として知られる。 【関連記事】「中日は最大の台風の目になると思う」球界OBが井上中日の今季“躍進”を予言、開幕オーダー予想「2人で60発いったら、デカイ」2009年にツインズと契約を結ぶと15