Amazonが2025年10月に続く2度目の大規模レイオフの実施を発表しました。アンディ・ジャシーCEOは企業文化をリセットし、「官僚主義的」な部分の排除を目指しているとのことです。A message from Amazon on recent layoffhttps://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-layoffs-corporate-jan-2026Amazon layoffs: 16,000 jobs to be cut in latest anti-bureaucracy pushhttps://www.cnbc.com/2026/01/28/amazon-layoffs-a