サッカー欧州ＣＬの１次リーグが２９日、全日程を終了した。３６チームのうち、１位から８位がストレートでベスト１６に進出、９位から２４位はノックアウトプレーオフに進出し、勝利した８チームがベスト１６入りするレギュレーションで、敗退クラブも決定。日本人選手が在籍するクラブのうち、バイエルン、リバプール、スポルティングがベスト１６入り、モナコがプレーオフへ、コペンハーゲン、アヤックス、フランクフルト、ス