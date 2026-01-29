【ワシントン共同】米議会予算局（CBO）は28日、トランプ政権（共和党）が2025年、治安対策名目で西部ロサンゼルスや首都ワシントンなど6都市に州兵を派遣した措置により計約4億9千万ドル（約750億円）がかかったと明らかにした。上院予算委員会のマークリー筆頭委員（民主党）が開示を求めた。CBOは今後必要な費用を見通すのは困難とした上で、25年末時点と同規模の派遣を続ける場合、月額9300万ドルがかかると試算した。マ