巨人の合同自主トレ２日目が２９日、キャンプ地の宮崎で行われた。グラウンドでウォーミングやキャッチボールなどで汗を流した後、野手は内外野に分かれてノック。その後は室内で打撃練習を行った。フリー打撃では、生え抜きの大城とともに丸、甲斐、松本が同じケージで交代でバットを振った。丸は１８年オフ、甲斐は２４年オフ、松本は２５年オフに加入。ＦＡトリオが右へ左へ快音を連発し、順調な調整ぶりを示した。