2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が27日、自身のブログを更新。仕事場に持参した、“残り物で節約”手作り弁当を公開した。【写真】「素晴らしい」ファン絶賛、山田花子の“身体が温まる0円弁当”山田は、「雪山だわ〜」と題し、「なんばグランド花月 新喜劇初日 2回目終わりました」と報告。舞台セットが雪山だったことにちなみ「ランチは身体が温まるお味噌汁とハヤシライスよ」と、保温ポットを活用した温かそうな弁当