アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手・鈴木愛理が２９日までに自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開した。インスタグラムに「舞台挨拶１日目」とつづり、自身が主演を務める映画「ただいまって言える場所」（２３日公開、塚本連平監督）の舞台挨拶の衣装ショットをアップ。タイトなシルエットのワンピースを着て、ストレートヘアにした姿を披露した。この投稿にファンからは「かんわいいいい」「