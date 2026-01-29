阪神の先乗り合同自主トレが29日、バイトするならエントリー宜野座スタジアムで行われ、現役ドラフトで加入した浜田太貴外野手（25）が持ち前のパワーを見せつけた。5スイング目に左翼芝生席へ“宜野座1号”を放つと、その後も快音を連発。計37スイングで6本のアーチを描いた。また、今季から本塁打増を掲げる森下翔太外野手（25）はテイクバック時に深く上体を沈み込ませるフォームを披露。角度をつけた打球を打ち続け、33