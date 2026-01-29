年末年始に実家へ帰省した際、祖父から「これは税金対策だから」と言われ、大みそかに100万円、そして正月にもう100万円を受け取りました。 合計すると200万円ですが、この話を聞くと「たった1日ずらしただけで何か変わるの？」「200万円を同じ日にもらえばいいんじゃない？」と疑問に思う人もいるかもしれません。 しかし、この「1日ずらし」には、贈与税の仕組み上、きちんとした意味があります。本記事では、贈与税の