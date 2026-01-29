企業の株主優待は数多くありますが、その中でも「満足度が高い」と言われている銘柄の1つとして、マクドナルド（日本マクドナルドホールディングス）が挙げられます。 バーガー類、ポテト、ドリンクなどを好きな組み合わせで引き換えられる優待内容は、普段からマクドナルドを利用する家庭にとって実感しやすいメリットといえるでしょう。 本記事では、マクドナルドの株主優待の内容、投資額の目安、