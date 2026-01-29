テレビ金沢などNNNは、読売新聞と衆議院選挙の世論調査を行い、序盤の情勢を分析しました。石川3区では、前職同士が激しく競り合っています。NNNが、読売新聞と27日から28日にかけて世論調査を実施し、各選挙区の情勢を探りました。石川1区では、自民党・前職の小森卓郎候補が一歩リードし、国民・前職の小竹凱候補が追う展開となっています。そして参政党・新人の川裕一郎候補、維新・新人の小林誠候補、共産党・新人の村田