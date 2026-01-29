i-dle¤¬½êÂ°¤¹¤ëCUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NOWZ¡Ê¥Ê¥¦¥º¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£NOWZ¤Ï¡¢3·î4Æü¤ËÁ´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ÆüËÜ1st EP¡ØNOWZ¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡ÚÃíÌÜ¡ÛNOWZ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯¤Ç²þÌ¾¡õ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ­Ì¾¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦YRD Leo¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°»²²Ã¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØAMMO¡Êfeat. YRD Leo¡Ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØHomeRUN¡Ù¡ØGET BUCK¡Ù¡ØRun with me¡Ù¤È