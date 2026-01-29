東方神起の元メンバーで、歌手兼ミュージカル制作会社代表のキム・ジュンスが、所属俳優たちのギャラを破格に引き上げ、経営者としての手腕を証明した。1月28日に韓国で放送されたMBCバラエティ番組『ラジオスター』には、料理人のチョン・ホヨン、サム・キム、キム・ジュンス、俳優チョン・ソナがゲスト出演した。【注目】ジュンス、ミュージカル進出後に収益アップ？「100倍…」この日、キム・ジュンスは、自身が設立した企画会