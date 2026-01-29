東海3県では再び寒波の影響が強まり、29日夜から30日明け方にかけて大雪となるところがある見込みで、名古屋市内でも雪が降る予想となっています。気象庁によりますと、東海3県は強い冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込む影響で、29日夜から30日明け方にかけて大雪となる所がある見込みです。30日午前6時までの24時間に予想される雪の量は、いずれも多い所で岐阜県の山地で40センチ、平地で20センチ、愛知県の山