【第13村人 ゼフィア】 予約開始：1月30日 発売日・価格：未定 ヴェルテクスは、フィギュア「第13村人 ゼフィア」を1月30日より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、同社のオリジナルフィギュアシリーズ「エルフ村」より、「第13村人 ゼフィア」をフィギュアで表現したもの。キャラデザインはハヤブサ氏、原型製作はミロ氏、デコマス彩色は