アートに囲まれた空間で非日常の寛ぎを体感し、スターシェフの味をたっぷりと楽しみ、源泉掛け流しの露天風呂を好きなだけ満喫。そんな贅沢を叶える宿が、三重の湯の山温泉に！萬古焼（ばんこやき）の産地もほど近い穴場の温泉地でのんびり鈴鹿山脈のひとつ、御在所岳（ございしょだけ）ふもとの菰野（こもの）町にある湯の山温泉。のどかな自然が広がるロケーションながら、名古屋から電車でも車でもアクセスしやすいのが魅力の温