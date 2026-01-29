香川県選手団の結団壮行式(香川県庁) 1月31日に青森県で開幕する「国民スポーツ大会冬季大会」の香川県選手団の結団壮行式が香川県庁で開かれました。 国民スポーツ大会冬季大会の香川県選手団は総勢43人で、アイスホッケーやフィギュアスケートなどに出場します。 28日の壮行式では、旗手を務めるスキー・少年男子の藤井高校の木下将仁郎選手ら2人にそれぞれ団旗が手渡されました。