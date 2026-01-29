29日未明から早朝にかけて、福岡県内で飲酒運転をしたとして男2人が現行犯逮捕されました。 午前1時ごろ、福岡市南区大楠の通称「日赤通り」で、ヘッドライトをつけずに走る軽乗用車を警察官が発見しました。運転していた男の呼気を調べたところ、基準値の2倍を超えるアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、佐賀県鳥栖市の自称会社員、井上広聖容疑者（29）です。調