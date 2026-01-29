今日29日は冬型の気圧配置が強まり、北陸や東北など日本海側で積雪が急増し、記録的な大雪になっている所もあります。今夜から明日30日にかけてはさらに雪が強まり、東北から山陰にかけての日本海側と愛知県では大雪警報の発表される可能性があります。交通の影響などご注意下さい。日本海側で積雪急増青森市で150センチ超記録的な大雪も今日29日は冬型の気圧配置が強まり、北陸や東北など日本海側で局地的に雪が強まっていま