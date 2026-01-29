確定申告の受付が2月16日から始まるのを前に、高知市の高校生が確定申告をテーマにしたPR用の書道作品を制作しました。高知商業高校の体育館で書道パフォーマンスをおこなったのは、書道部の部員7人です。書道パフォーマンスは、確定申告の受付が2月16日から始まるのを知ってもらおうと、高知税務署と高知商業高校が毎年行っているもので、2026年で3回目です。部員たちは体全身を使って力強く筆を運んでいました