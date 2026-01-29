NNNは、読売新聞と衆議院選挙の世論調査を行い、独自の取材も加えて序盤の情勢を分析しました。その結果、自民党が単独で過半数を上回る勢いであることがわかりました。一方、中道改革連合は伸び悩んでいます。各党の反応を伝えてもらいます。まず、自民党は「手応え」を感じています。ある政権幹部は「政権支持率の高さが自民党の支持に繋がっている」と、総理演説に同行している関係者は「演説先で高市人気の高さを感じる」と、