29日午前、東京・小金井市で2階建ての住宅が全焼する火事があり、この住宅に住む70代の男性と連絡が取れていないということです。警視庁などによりますと、29日午前9時前、小金井市貫井南町で「家が燃えています」と119番通報がありました。この火事で2階建ての住宅が全焼したほか、近隣の住宅などあわせて3棟、およそ110平方メートルが焼けましたが、1時間半ほどでほぼ消し止められたということです。火元とみられる住宅に住む70