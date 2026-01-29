プロ野球・ヤクルトは28日、ホセ・キハダ投手が来日したことを発表しました。キハダ投手は、昨季までMLBのエンゼルスに所属していた30歳左腕。2013年にマーリンズに入団し、マイナーで登板を重ねると、2019年にメジャーデビューを果たしました。2020年からはエンゼルスに移籍し、2023年のWBCではベネズエラ代表に選出されていました。昨季は、エンゼルスで2試合に登板。1と1/3回を投げて防御率0.00としています。メジャー通算では1