3年前、名古屋市で貴金属買取店を経営する男性を殺害し、金品を奪った罪などに問われている女の裁判で、女は強盗殺人の起訴内容を否認しました。名古屋市北区の無職・内田明日香被告（32）は、2023年、貴金属買取店を経営する42歳の男性を殺害し、男性の自宅や店から現金およそ80万円と貴金属など7400万円相当を奪い、遺体をクローゼットに隠した罪に問われています。きょうの初公判で、内田被告は死体遺棄については認めた一方、