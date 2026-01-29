青森県青森市では、1月としては40年ぶりに積雪が150センチに達して、雪を取り除く作業が追いつかず、各地で渋滞が発生しているほか、鉄道の運休が相次いでいます。齋藤帆野花アナウンサー「こちらの場所には融雪溝があるのですが、雪が積み重なって、どこにあるのかまったく分からなくなっています」青森県の日本海側などでは、あす朝までに最大50センチの降雪が予想されていて、県はけさ豪雪対策本部を設置して交通障害などへの対