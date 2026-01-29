Snow Man佐久間大介（33）が29日、都内で「レゴ（R）どうぶつシリーズキャンペーン発表会」に出席。愛猫2匹への思いを話した。製品にちなみ、実際に生まれた動物との絆について聞かれると、愛猫のツナとシャチとの関係について「家に猫がいる感覚じゃない。家族がいる感覚。ふと我に返ったときに“家に猫いるわ！”という気持ちになるくらい家族」と話した。2匹も佐久間が大好きなようで「ツナ、シャチが僕に寄ってきてくれ