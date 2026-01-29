【UEFAチャンピオンズリーグ】リヴァプール 6−0 カラバフ（日本時間1月29日／アンフィールド）【映像】遠藤航の「神ディフェンス」リヴァプールに所属する日本代表MFの遠藤航が、スクランブル出場ながら圧巻の神ディフェンス。数的不利の局面を個の力で封じたプレーに、本拠地アンフィールドからは大きな拍手が送られた。リヴァプールは日本時間1月29日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第8節でカラバフ（アゼルバ