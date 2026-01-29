記者会見する東京電力柏崎刈羽原発の稲垣武之所長＝29日午前、新潟県刈羽村東京電力柏崎刈羽原発6号機（新潟県）で再稼働直後に制御棒に関する警報が鳴り原子炉を停止させた問題について、稲垣武之所長は29日の定例記者会見で「（トラブルの原因が）一定程度見えてきた。原子炉の再起動はそんなに遠くはないが、何月何日とは言えない」と述べた。営業運転移行日など今後の工程は「調査結果が出てからとなるが、状況を踏まえて見