東京証券取引所29日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は、前日終値を挟んで一進一退の展開となった。朝方は売り注文が先行したが、平均株価への影響が大きい半導体関連銘柄の一角に買い注文が入り、相場全体を押し上げた。その後は当面の利益を確定する売り注文が進んだ。午前終値は前日終値比84円00銭安の5万3274円71銭。東証株価指数（TOPIX）は11.84ポイント安の3523.65。前日に2026年3月期の連結純利益見通しを