再び強烈な寒気の影響で、30日にかけて東北から近畿は大雪となる見込みです。また、東京23区でも雪が積もる恐れがあり注意が必要です。記録的な大雪となった北日本から西日本の日本海側を中心に、また強烈な寒気に覆われる予想です。北陸などには30日にかけて活発な雪雲が流れ込み続け、局地的に積雪が増える恐れがあります。すでに全国で最も積雪が多い青森・酸ヶ湯では29日午前5時の積雪が4m80cmで、2025年に続き5メートルに近づ