Snow Man佐久間大介（33）が29日、都内で、「レゴ（R）どうぶつシリーズキャンペーン発表会」に登壇した。同社の「クリエイティブフレンド」に就任。「表現するのって、年齢、性別関係なくて、作り上げる過程が楽しかったり、できあがってからが楽しかったり、自由に楽しんでほしい」と呼びかけた。また「僕自身、仕事をする上で愛がないと仕事したくないと思っている」と話し、「好きになったものの楽しさをいっぱい伝えたい」と