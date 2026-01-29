「朝起きたら妻が猫バーガー作ってました」【動画】「私も！」 くっつく兄猫たちの間に妹猫がインそんなコメントが添えられた写真が話題です。写っているのは、茶トラ猫の「すず」くん（9歳・男の子）、キジトラ猫の「ふうか」ちゃん（2歳・女の子）、そしてママ。まだ目を覚ましたばかりのママは、布団をかぶって横になっています。ふうかちゃんは、布団の中にもぐってママの腕にアゴをのせ、うっとりとした様子。一方、すずくん