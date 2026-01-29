三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。国土交通省の水質調査で何度も「水質日本一」に輝いている一級河川・宮川が流れる大台町。去年の大会では過去最高順位の町の部6位。タイムも過去最高、そして初めて、全区間のタスキを繋ぐことができました。木下真一監督は「去年はタスキがつながったのが初めてだったので感動して泣いてしまった」と喜びを語ります。去年