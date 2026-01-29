三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。面積の9割を山林が占め、山と海に囲まれた自然豊かな尾鷲市。今年のチームは？中野誠監督は「強い選手の中で、自分のペースを守って走れるよう心がけていきたい。タスキをつないでチーム新記録を出したい」と期待をかけます。メンバーの8割が10代の選手。若手を中心に一人一人がひとつでも順位を上げる意識でタスキをつな