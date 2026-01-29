顧客や取引先から理不尽な要求をされるカスタマーハラスメント（カスハラ）が社会問題化している。その背景や働く人の備えについて、カスハラ対応に詳しい一般社団法人「ココロバランス研究所」（東京）で理事を務める東洋大の桐生正幸教授（犯罪心理学）に聞いた。（山下真）